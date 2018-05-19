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Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко заявил, что у Крыма появится новый статус

© AP Photo. Efrem Lukatsky
Новости
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Петр Порошенко на мероприятии, посвященном крымско-татарскому народу, в очередной раз обвинил российские власти в "преследовании" крымских татар в Крыму, а выборы президента на полуострове назвал "нелегитимными".

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Поправки к главному закону Украины, касающиеся статуса Крыма, в ближайшее время подготовит рабочая группа Конституционной комиссии Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента государства Петра Порошенко.

"За год рабочая группа, созданная конституционной комиссией, наработала предложения по изменениям в раздел десять Конституции Украины. Они должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составной части единой Украины", — рассказал президент.

В случае возникновения в Крыму ситуации, несущей угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, глава государства получит право вводить на полуострове "особый режим" и назначать специального государственного чиновника.

Также предлагается создать на полуострове отдельный представительный орган — Крымскую Раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей региона.

Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда за присоединение полуострова к России высказались более 96 процентов крымчан. Украина считает эту территорию оккупированной. В Кремле неоднократно заявляли, что демократический выбор жителей полуострова не нарушает международное право и Устав ООН.




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