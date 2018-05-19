14:28 19 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа совершает посадку в аэропорту Внуково.

Самолет "Победы" с отказавшим двигателем осуществил посадку во Внуково

© Sputnik . Виталий Белоусов
Новости
Получить короткую ссылку
49 0 0

На борту находятся около 170 пассажиров, никто не пострадал. Авиакомпания "Победа" отправит пассажиров вернувшегося воздушного судна в пункт назначения резервным бортом.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Самолет Boeing авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Москва-Астрахань успешно приземлился в московском аэропорту "Внуково" после того, как у него в воздухе отказал правый двигатель, сообщает РИА Новости.

"Произошел отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань, (самолет) возвращается во "Внуково", — сообщили ранее в авиакомпании.

Судя по информации ресурса Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью.

Согласно расписанию аэропорта, рейс "Победы" в Астрахань DР 163 вылетел в субботу из Внуково в 7:15 по московскому времени. Он должен был прибыть в Астрахань в 9:18. Рейс, как следует из данных табло, выполнялся на Boeing 737-800.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

  • Знаменитый таджикский поэт Мумин Каноат, архивное фото
    Ушел поэт

    В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат

  • Подпись документов
    Защищенные данные

    Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
Яркие кадры моста в Крым
Огненный закат: самые яркие кадры Крымского моста
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia