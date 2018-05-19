Самолет "Победы" с отказавшим двигателем осуществил посадку во Внуково

На борту находятся около 170 пассажиров, никто не пострадал. Авиакомпания "Победа" отправит пассажиров вернувшегося воздушного судна в пункт назначения резервным бортом.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Самолет Boeing авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Москва-Астрахань успешно приземлился в московском аэропорту "Внуково" после того, как у него в воздухе отказал правый двигатель, сообщает РИА Новости.

"Произошел отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань, (самолет) возвращается во "Внуково", — сообщили ранее в авиакомпании.

Судя по информации ресурса Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью.

Согласно расписанию аэропорта, рейс "Победы" в Астрахань DР 163 вылетел в субботу из Внуково в 7:15 по московскому времени. Он должен был прибыть в Астрахань в 9:18. Рейс, как следует из данных табло, выполнялся на Boeing 737-800.