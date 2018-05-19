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Немецкая правая партия подала в суд на Ангелу Меркель

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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Если жалоба приведет к желаемому результату, то Меркель должна будет в кратчайшие сроки покинуть пост канцлера Германии.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подала в конституционный суд жалобу на канцлера Ангелу Меркель в связи с миграционной политикой правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Zeit.

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По словам юриста партии Штефана Брандера, жалобу подали в конституционный суд города Карлсруэ еще 14 апреля.

Партия утверждает, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право бундестага участвовать в решении вопроса. Поэтому АдГ требует проверить решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, принятое в сентябре 2015 года.

"Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если приведет к желаемому результату", — заявил Брандер. Он добавил, что тогда Меркель должна будет в кратчайшие сроки покинуть пост.

По оценкам МВД, в 2015 году в Германию въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, и это спровоцировало рост правых настроений в стране. В результате поток мигрантов ограничили до 200 тысяч человек в год.

Миграционная политика была одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства. При этом "Альтернатива для Германии" во время предвыборной кампании 2017 года обещала, что запустит расследование "политики открытых дверей" канцлера Меркель.




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