Дэдпул назвал своего любимого русского

"Дэдпул-2" вышел в российский прокат накануне в четверг. Первая часть картины собрала почти 800 миллионов долларов и стала самым кассовым в истории фильмом с рейтингом "Для взрослых".

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Голливудская звезда Райан Рейнольдс, исполнивший главную роль в "Дэдпул", назвал солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова своим любимым русским, сообщает РИА Новости.

"Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel. — Прим. ред.) титул моего любимого русского", — написал Рейнольдс в комментариях под постом Шнурова в Instagram.

На видео Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в "Дэдпуле" он бы точно справился. "Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!" — жалуется артист в песне.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 14 Май 2018 в 12:12 PDT

"Дэдпул-2" вышел в российский прокат накануне в четверг. Первая часть картины собрала почти 800 миллионов долларов и стала самым кассовым в истории фильмом с рейтингом "Для взрослых".