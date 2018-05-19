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Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ

Пресс-служба президента Украины
Новости
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Исполком СНГ пока не получил уведомлений от Украины об отзыве ее представителей из всех уставных органов СНГ, сообщила заместитель руководителя пресс-службы исполкома Вера Якубовская.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, сообщает РИА Новости.

"Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ", — написал украинский президент в Twitter.




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