Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ

Исполком СНГ пока не получил уведомлений от Украины об отзыве ее представителей из всех уставных органов СНГ, сообщила заместитель руководителя пресс-службы исполкома Вера Якубовская.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, сообщает РИА Новости.

"Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ", — написал украинский президент в Twitter.

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

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