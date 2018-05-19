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Православная церковь Архангела Михаила на проспекте имени Ахмата Кадырова в Грозном.

Боевики пытались захватить в заложники прихожан церкви в Грозном

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Новости
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В результате спецоперации нападавших уничтожили. Глава Чечни прибыл на место и контролировал проведение спецоперации.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

По его словам, от полученных ранений скончался полицейский. Один из прихожан получил ранения средней тяжести.

"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — сказал Кадыров. Он добавил, что прибыл на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла лишь несколько минут.

Источник в правоохранительных органах Чечни рассказал РИА Новости, что погибли трое — двое полицейских и один прихожанин, еще двое полицейских были ранены.

Сейчас устанавливаются личности боевиков, место происшествия оцеплено.




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