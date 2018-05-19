Следственный комитет возбудил дело после нападения боевиков на церковь в Грозном

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения боевиков на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном, в ходе которого, по предварительным данным СК, погибли двое полицейских и двое получили ранения, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Рамиль Ситдиков Боевики пытались захватить в заложники прихожан церкви в Грозном

"Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв", — отметили в СК.

Прихожане о захвате

"В храме находилось около 15 прихожан, один из мужчин бросился закрывать дверь стулом", — сказала одна из прихожанок церкви Тамара Погорелова.

По ее словам, шла стрельба из пистолетов и автоматов. "Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса", — добавила она. По ее словам, все были перепуганы. Дети священника в это время находились во дворе. "Жена батюшки успела выскочить на улицу и быстро завести детей в дом", — рассказала собеседница агентства.

Еще один очевидец, представившийся Сергеем, рассказал, что, услышав беспорядочную стрельбу, они сразу заблокировали входную дверь. "Мы предположили сразу, что что-то не так, и сразу закрыли дверь. Снаружи вход в церковь охраняют четверо прикомандированных в Чечню военнослужащих. Мы сразу начали звонить по номерам экстренных служб", — рассказал Сергей.

Сейчас движение у храма на проспекте имени Кадырова восстановлено. Ситуация в Грозном спокойная.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личность одного из напавших на церковь в Грозном установлена, он проживал в пригороде столицы республики.

"Личность одного бандита установлена. Он проживал в пригороде Грозного в одном из поселков. Один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин. Никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.