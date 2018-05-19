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Адольф Гитлер

Ученые назвали точную дату смерти Гитлера

© Фото: retrobazar
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Ранее ученые затруднялись определить, что именно стало причиной смерти нацистского диктатора.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Французские ученые провели первое с 1946 года исследование фрагментов зубов Адольфа Гитлера и установили точную дату его смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Phys.org.

Как утверждают эксперты, останки, переданные им Россией в 2017 году, являются подлинными. Экспертиза подтвердила, что Гитлер умер 30 апреля 1945 года.

"Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны", — сказал руководитель экспертной группы Филипп Шарлье.

Также ученые осмотрели фрагмент черепа диктатора и выяснили, что он полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера, сделанной за год до его смерти.

После осмотра останков ученые обнаружили следы яда на фрагментах зубов и зубных протезов фюрера, а также отверстие от пули в черепе.




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