12:12 20 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
71-й Каннский международный кинофестиваль. День первый

Каннский кинофестиваль объявил своих лауреатов

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

Международный Каннский кинофестиваль ежегодно проходит на Лазурном берегу Франции.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда, сообщает РИА Новости.

За "Золотую пальмовую ветвь" одного из самых престижных кинофестивалей в мире в этом году боролись в общей сложности 21 картина.

Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

                        ©
                    Sputnik . Екатерина Чеснокова
Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

Гран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец".

Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

Приз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум".

Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля
Sputnik
Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

Спецприз жюри фестиваля, в свою очередь, первый раз в истории был вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".

Награду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, которая сняла картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".

Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

                        ©
                    Sputnik . Екатерина Чеснокова
Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовски за фильм "Холодная война". Награда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне, а женскую — Самал Еслямовой за картину "Айка".

71-й Каннский международный кинофестиваль. Премьера фильма Айка
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
71-й Каннский международный кинофестиваль. Премьера фильма "Айка"

Приз "Золотая камера" присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм "Девочка".

71-й Каннский международный кинофестиваль. День шестой
Sputnik
71-й Каннский международный кинофестиваль. День шестой

Судить фильмы в этом году доверили жюри из пяти женщин и четырех мужчин под председательством австралийской актрисы Кейт Бланшетт. Первым российским участником жюри смотра за последние 23 года стал режиссер Андрей Звягинцев. Также туда вошли китайский актер Чанг Чен, американский писатель, режиссер и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и ее американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, канадский режиссер Дени Вильнев.

Россию в основном конкурсе представляют сразу два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого, что случилось впервые с 2007 года. Оба режиссера привезли свои картины в Канны не в первый раз, хотя Серебренникову, который в настоящий момент находится под домашним арестом по делу о "Седьмой студии", лично презентовать фильм на смотре так и не разрешили.

"Айку" показали критикам в последний день перед объявлением результатов, поэтому они еще не успели составить свое мнение. Однако, по мнению Беликова, в "Айке" есть сильная женская роль, которая могла бы быть замечена жюри, состоящим из женщин более чем на половину.

"Лето" же, чья премьера прошла 9 мая, оставила у рецензентов хорошее впечатление. "У "Лета" есть шансы, так как многие, судя по оценкам в рейтингах, поняли этот фильм, хотя, казалось бы, фигура Виктора Цоя понятна только на постсоветском пространстве. Всем понравилась музыка и креатив режиссера, который использует иностранные песни в новом контексте", — заметила Байжанова.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

  • Знаменитый таджикский поэт Мумин Каноат, архивное фото
    Ушел поэт

    В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат

  • Подпись документов
    Защищенные данные

    Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
По-королевски: свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Нападение боевиков на церковь в Грозном
Нападение боевиков на церковь в Грозном: первые кадры с места
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia