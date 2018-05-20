Каннский кинофестиваль объявил своих лауреатов

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда, сообщает РИА Новости.

За "Золотую пальмовую ветвь" одного из самых престижных кинофестивалей в мире в этом году боролись в общей сложности 21 картина.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

Гран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец".

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

Приз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум".

Sputnik Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

Спецприз жюри фестиваля, в свою очередь, первый раз в истории был вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".

Награду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, которая сняла картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля

Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовски за фильм "Холодная война". Награда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне, а женскую — Самал Еслямовой за картину "Айка".

© Sputnik . Екатерина Чеснокова 71-й Каннский международный кинофестиваль. Премьера фильма "Айка"

Приз "Золотая камера" присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм "Девочка".

Sputnik 71-й Каннский международный кинофестиваль. День шестой

Судить фильмы в этом году доверили жюри из пяти женщин и четырех мужчин под председательством австралийской актрисы Кейт Бланшетт. Первым российским участником жюри смотра за последние 23 года стал режиссер Андрей Звягинцев. Также туда вошли китайский актер Чанг Чен, американский писатель, режиссер и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и ее американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, канадский режиссер Дени Вильнев.

Россию в основном конкурсе представляют сразу два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого, что случилось впервые с 2007 года. Оба режиссера привезли свои картины в Канны не в первый раз, хотя Серебренникову, который в настоящий момент находится под домашним арестом по делу о "Седьмой студии", лично презентовать фильм на смотре так и не разрешили.

"Айку" показали критикам в последний день перед объявлением результатов, поэтому они еще не успели составить свое мнение. Однако, по мнению Беликова, в "Айке" есть сильная женская роль, которая могла бы быть замечена жюри, состоящим из женщин более чем на половину.

"Лето" же, чья премьера прошла 9 мая, оставила у рецензентов хорошее впечатление. "У "Лета" есть шансы, так как многие, судя по оценкам в рейтингах, поняли этот фильм, хотя, казалось бы, фигура Виктора Цоя понятна только на постсоветском пространстве. Всем понравилась музыка и креатив режиссера, который использует иностранные песни в новом контексте", — заметила Байжанова.