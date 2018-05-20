Дженнифер Энистон станет президентом США с нетрадиционной ориентацией

Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон сыграет главную роль в новом сериале "Первые леди", который будет снят по заказу телеканала Netflix.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Американская компания Netflix работает над выпуском комедийно-политического сериала "Первые леди", сообщает портал "dni24".

По сюжету, впервые в истории США президентом станет женщина, которая ко всему прочему будет нетрадиционной оринтации.

Главу государства по имени Беверли Николсон сыграет актриса Дженнифер Энистон. Беверли жената на своей возлюбленной – Кейси. Супругу женщины-президента США сыграет актриса комедийного плана Тиг Нотаро, кстати, пишущая сценарий для сериала "Первые леди".

Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Самой успешной для нее стала работа в ленте "Брюс всемогущий" (2003). Энистон вышла замуж за актера Брэда Питта в 2000 году. Спустя пять лет они расстались, причиной развода СМИ называли роман Питта с актрисой Анджелиной Джоли.