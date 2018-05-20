17:34 20 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон станет президентом США с нетрадиционной ориентацией

© AP Photo. Invision/Evan Agostini
Новости
Получить короткую ссылку
12 0 0

Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон сыграет главную роль в новом сериале "Первые леди", который будет снят по заказу телеканала Netflix.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Американская компания Netflix работает над выпуском комедийно-политического сериала "Первые леди", сообщает портал "dni24".

По сюжету, впервые в истории США президентом станет женщина, которая ко всему прочему будет нетрадиционной оринтации. 

Главу государства по имени Беверли Николсон сыграет актриса Дженнифер Энистон. Беверли жената на своей возлюбленной – Кейси. Супругу женщины-президента США сыграет актриса комедийного плана Тиг Нотаро, кстати, пишущая сценарий для сериала "Первые леди".

Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Самой успешной для нее стала работа в ленте "Брюс всемогущий" (2003). Энистон вышла замуж за актера Брэда Питта в 2000 году. Спустя пять лет они расстались, причиной развода СМИ называли роман Питта с актрисой Анджелиной Джоли.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

  • Знаменитый таджикский поэт Мумин Каноат, архивное фото
    Ушел поэт

    В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат

  • Подпись документов
    Защищенные данные

    Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
По-королевски: свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Открытие летнего сезона в Петергофе
Проснулись фонтаны: открытие летнего сезона в Петергофе
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia