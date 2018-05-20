22:31 20 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Боевики попытались захватить заложников в церкви в Грозном

Ответственность за нападение на церковь в Грозном взяла на себя ИГ*

© Sputnik . Саид Царнаев
Новости
Получить короткую ссылку
1 0 0

Жертвами атаки стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Боевики попытались захватить заложников в церкви в Грозном
© Sputnik . Саид Царнаев
Установлена личность прихожанина, погибшего при нападении на церковь в Грозном

Накануне четверо преступников попытались проникнуть в церковь Архангела Михаила в центре республиканской столицы. Они намеревались захватить храм и убить всех, кто окажется в заложниках. Прихожане, однако, успели запереть дверь изнутри, что сорвало планы нападавших.

Жертвами атаки стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

Бандитов ликвидировали в ходе спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

  • Знаменитый таджикский поэт Мумин Каноат, архивное фото
    Ушел поэт

    В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат

  • Подпись документов
    Защищенные данные

    Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
По-королевски: свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Кафе с металлическими рамками для худых в Китае
Держи себя в рамках: как посетители китайского кафе получают скидки
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia