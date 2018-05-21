Мадуро стал президентом Венесуэлы

Вновь избранный глава государства останется на посту президента до 2025 года.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Николас Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы на выборах главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального избирательного совета (НИС) Тибисая Лусена.

"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, (оппозиционный кандидат) Энри Фалькон – 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи — 925 тысяч", — сказала Лусена. "Результаты носят необратимый характер", — отметила она.

Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов и потребовал провести новые выборы. "Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным. Я говорю с ответственностью, и… завтра уеду из страны", — написал политик в Twitter.

В ответ Мадуро обвини Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы. "Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили… Надо уважать народ Венесуэлы", — заявил глава государства.

Ранее Госдеп США отказался признать выборы в Венесуэле легитимными. Аналогичную позицию заняли власти Аргентины, Чили и ряда других латиноамериканских стран.