Кадыров призвал не переводить стрелки на ИГ* после атаки на храм в Грозном

Рамзан Кадыров не исключает причастности группировки к инциденту, однако оперативная информация, по его словам, указывает на других заказчиков.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не переводить стрелки" на террористическую группировку "Исламское государство"* в расследовании нападения на храм Архангела Михаила в Грозном, сообщает РИА Новости.

"Конечно, иблисское* государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ*, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается", — написал глава республики в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом.

Четверо боевиков в субботу попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации, которая заняла несколько минут, нападавших уничтожили. При этом погибли двое полицейских и один из прихожан.

* Террористическая организация, запрещенная в России.