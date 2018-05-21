Ужесточить санкции против "кремлевских" лиц предложили в Британии

Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента в Солсбери, где 4 марта обнаружили без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Международный комитет палаты общин британского парламента призвал правительство Соединенного Королевства включить в санкционный список больше лиц, связанных с властями России, и ужесточить сами ограничения, сообщает РИА Новости.

Комитет обвинил Россию в "использовании Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. Свое обвинение комитет изложил в докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая.

"Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — говорится в докладе.

Комитет также призвал кабмин Терезы Мэй ввести санкции против российского госдолга, подчеркнув, что любые шаги следует предпринимать совместно с ЕС, США и другими союзниками.