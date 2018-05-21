ФСБ раскрыла группу экстремистов в Крыму

Экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной по указанию находящегося в розыске лидера Меджлиса крымско-татарского народа* Рефата Чубарова. Группировка была создана помощником депутата Рады Мустафы Джемилева, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Alexey Malgavko Эксперт: стоит ли России объявлять охоту на Рогана?

Группу сформировали в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

Стешенко поймали в апреле при въезде в Крым, где он планировал провокацию накануне годовщины подписания Указа президента "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Кроме того, в январе экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. При этом они использовали бутылки с зажигательной смесью.

За каждую проведенную акцию им было обещано по пятьсот долларов США.

Возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

* Запрещен в России.