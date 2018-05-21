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Mustang из Абхазии: инспектор ДПС ввез в РФ машину по поддельным документам

© AFP 2018 / JEFF HAYNES
Новости
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Следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России на инспектора ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи завели уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

CУХУМ, 21 мая – Sputnik. Инспектор ДПС из Сочи в августе 2016 года на автомобиле Ford Mustang приехал из Абхазии на пост Сочинской таможни и показал сотрудникам подложные документы на машину. Об этом сообщает "Россия–Кубань".

"Мужчина предоставил сотрудникам таможни подложные документы на иномарку для придания ему вида транспортного средства международной перевозки, что позволило ему пересечь государственную границу и провезти автомобиль на территорию России без применения к нему таможенных платежей, сборов и налогов", — говорится в сообщении.

Следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России на инспектора ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи завели уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

Управление на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу проводит служебную проверку по факту возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемого.

По ее результатам будет принято решение о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Идет следствие для установления всех обстоятельств преступления, отметили в пресс-службе Южного СУТ СК России.




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