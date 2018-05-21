Социологи назвали самые матерящиеся города России

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Российский город Пермь возглавил рейтинг городов, чьи жители злоупотребляют в речи нецензурной бранью, сообщает РИА Новости.

Исследователи опросили 3000 человек в возрасте от 18 до 54 лет. Участникам задавали три вопроса: "Вы ругаетесь матом?", "Как часто вы ругаетесь матом?" и "Сегодня вы ругались матом?".

По результатам исследования, второе и третье место заняли Воронеж и Иваново. В первую десятку также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва заняла в рейтинге 18-е место, Санкт-Петербург — 23-е.