Штраф на память: самое распространенное нарушение на Крымском мосту

Для того, чтобы сфотографироваться на фоне великолепных пейзажей, люди готовы пойти на неприятный разговор с инспектором и заплатить штраф.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Самым частым нарушением на Крымском мосту за несколько дней работы автодороги стали остановки ради красочного селфи, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

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Арочный пролет и въезд с Таманского берега бьют рекорды по популярности среди туристов, которых не останавливают предупреждения со стороны сотрудников подразделений транспортной безопасности. Как отметил глава республики Крым Сергей Аксенов, Крымский мост уже стал туристической достопримечательностью, и многие приезжают в Крым, чтобы "просто проехать по Крымскому мосту, посмотреть на него, прикоснуться к чему-то хорошему".

Пресс-служба Крымского моста сообщает, что для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов, благодаря которым ни один нарушитель не уйдет от ответственности. Штраф за остановку на мосту составляет от 2000 до 3000 рублей.

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Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян, ставший одним из первых нарушителей ПДД на мосту, сказал РИА ФАН, что просто не смог удержаться от того "чтобы не выбежать на десять секунд из авто и не сфотографироваться на фоне арки".

"Все-таки арка Крымского моста уже стала символом наших достижений и знаком возрождения Крыма. Думаю, не только россияне, но и иностранцы наверняка захотят возле нее сфотографироваться, как мы это делаем, например, на фоне Эйфелевой башни", — отметил он.

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Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Открытие железнодорожной части моста запланировано на 2019 год.

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. Президент Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 30 грузовиков, которые проехали по мосту. С 16 мая по нему запустили движение легковых автомобилей и автобусов. Осенью 2018 года откроется движение для грузовиков. Всего за неделю после торжественного открытия движения по Крымскому мосту проехало уже более 100 тысяч автомобилей.