Российская ПВО сбила беспилотника на авиабазе Хмеймим

Системы ПВО России уже предотвращали нападение дронов на российские военные объекты в Сирии.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Российская система ПВО в Хмеймиме сбила неизвестный беспилотник, пострадавших и ущерба нет, сообщает РИА Ноовости со ссылкой на представителя авиабазы.

"Двадцать первого мая с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", — сказал он.

Штатные зенитные средства уничтожили объект, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник.

В ночь на 6 января военные вывели из строя 13 беспилотников, которые должны были доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Позднее в Минобороны рассказали, что инженерные решения, использованные террористами при атаке, могли разработать только страны, обладающие "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".

Также сообщалось, что на бомбах, прикрепленных к малоразмерным БПЛА, использовались взрыватели иностранного производства.