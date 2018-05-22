Киев допустил обмен Кирилла Вышинского на украинца Сенцова

Главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. МИД Украины готов рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Марьяну Беца.

"Главная цель, как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", — ответила Беца на вопрос журналистов о возможности обмена Вышинского на Сенцова, ее слова приводит украинский Пятый канал.

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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее, говоря о возможности обмена, заявил, что в данный момент "все средства хороши" и журналист должен быть на свободе, но решение должен принять сам Вышинский. При этом он обратил внимание, что Сенцов осужден за терроризм и подрывную деятельность, а Вышинский ничем подобным не занимался, "то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо".

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Украинец Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения. В начале прошлой недели Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.