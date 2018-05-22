16:38 22 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве

Киев допустил обмен Кирилла Вышинского на украинца Сенцова

© AFP 2018 / GENYA SAVILOV
Новости
Получить короткую ссылку
36 0 0

Главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. МИД Украины готов рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Марьяну Беца.

Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© Sputnik
Яка Европа така и Украина: Симоньян удивила реакция Запада на арест Вышинского

"Главная цель, как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", — ответила Беца на вопрос журналистов о возможности обмена Вышинского на Сенцова, ее слова приводит украинский Пятый канал.

Адвокаты Вышинского подали апелляцию на его арест>>

Главред "Абхазия-информ" о ситуации с Вышинским: категорически против арестов журналистов>>

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее, говоря о возможности обмена, заявил, что в данный момент "все средства хороши" и журналист должен быть на свободе, но решение должен принять сам Вышинский. При этом он обратил внимание, что Сенцов осужден за терроризм и подрывную деятельность, а Вышинский ничем подобным не занимался, "то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо".

Союз журналистов Абхазии: арест Вышинского говорит о слабости власти Украины>>

Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского>>

Украинец Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения. В начале прошлой недели Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код

                        ©
                    RUPTLY. РИА Новости
Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Корнелиу Дудник
    Без скандалов

    Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без потрясений и драк.

  • День памяти погибшим в ВОВ
    Военный скульптор

    Младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

  • Молодые люди держат пакеты с едой из McDonald’s
    Ресторанное нашествие

    В Узбекистане до января 2019 года могут открыть рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's – постановление утвердил кабмин.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Война и футбол

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День памяти жертв Кавказской войны
Пламя памяти: акция поминовения махаджиров в Сухуме
В провинции Хомс в Сирии обнаружили тоннели со складами оружия боевиков
Тоннели со складами оружия боевиков в провинции Хомс в Сирии
Черноморский флот России
Черноморский флот России сегодня

Соцсети

Sputnikabkhazia