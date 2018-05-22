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Государственная Дума РФ

Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Госдума приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств", он вступит в силу со дня его официального опубликования, сообщает РИА Новости.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik . Michael Klimentyev
Валентина Матвиенко: контрсанкции — ощутимый и действенный бумеранг

Правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также в отношении ввозимых гражданами товаров для личного пользования. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ.

Контрсанкции могут применяться в отношении США и других иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских физических и юридических лиц. Ответные меры также могут быть введены против организаций, находящихся под юрисдикцией недружественных стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к санкциям против РФ.

В отношении таких стран и лиц закон допускает прекращение или приостановление международного сотрудничества в отраслях в соответствии с решением президента, введение запрета или ограничений на ввоз или вывоз продукции и сырья, участие в госзакупках и закупках госкорпораций и других юрлиц, участие в приватизации государственного и муниципального имущества, организации и проведении от имени РФ приватизационных сделок. Перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, а также запрещенных работ и услуг определит правительство.

В то же время закон разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении российских товаров (работ, услуг) или установления изъятий из него, президенту РФ предоставляется право принять решение о применении Россией аналогичных мер.




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