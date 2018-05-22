Кремль прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

МИД Украины готов рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Заявление украинского МИДа о возможности обмена руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Ну, пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было. Какой-либо информации мы не получали, но, в любом случае, подобные вопросы, конечно, не обсуждаются публично — это вопросы, которые любят тишину", — сказал Песков журналистам.

Как ранее сообщали РИА Новости, Кирилла Вышинского утром 15 мая задержали в Киеве рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Два дня спустя Херсонский городской суд постановил поместить его под стражу.

Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

В Москве, у посольства Украины, прошла акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.