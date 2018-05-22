Свидетельство демократии: политолог отметил важность закона о контрсанкциях

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

Важность внесенных в законопроект корректив, в частности, в отношении лекарств, аналогов которых в РФ не производится отметил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

"Обсуждение данного законопроекта показывает возможность и значимость демократических процедур. Поскольку в первоначальный текст были внесены изменения, которые стали реакцией на общественное обсуждение – публичное, в рамках средств массовой информации, с использованием экспертов, общественных деятелей. И ограничение, которое было введено – не вводить санкции в отношении тех жизненно важных товаров, аналоги которых не производятся в России – конечно, очень важно. Я уверен, что санкции в любом случае не были бы введены в отношении, например, тех лекарств, аналогов которых нет в России, но, тем не менее, законодательное закрепление этой нормы чрезвычайно полезно и является свидетельством демократии в действии. Поэтому я вижу в этом законопроекте только пользу", – сказал Владимир Шаповалов.

Эксперт отметил, что позиция России в этом вопросе очень сдержанная, и предположил, в каких отраслях ограничительные меры безболезненно для России могут быть введены уже в ближайшее время.

"Мы ни в коем случае не хотим сделать больно себе, своим гражданам, мы заботимся о них. А что касается того, что можно "здесь и сейчас", то, с моей точки зрения, вполне безболезненным и полезным будет введение контрсанкций на определенную часть алкогольной и табачной продукции, кроме того, точно так же можно поступить в отношении сельскохозяйственной продукции. В России в настоящий момент очень успешно развивается агробизнес. И в этой связи не нужно бояться, нужно развивать, в том числе, собственную перерабатывающую промышленность. Если мы будем двигаться в этом направлении, я думаю, недалек тот час, когда Россия станет лидером во всей линейке сельскохозяйственной продукции, которую мы можем производить на своей территории. Так что эта направленность закона может работать уже в ближайшее время", – считает политолог.

Также Шаповалов подчеркнул, что в сферах сотрудничества, как, например, космос, не стоит торопиться.

"Что касается, например, космической отрасли, на мой взгляд, это дискуссионный вопрос, где не нужно делать необдуманных шагов и принимать быстрые решения, нужно все просчитать. Я думаю, что здесь необходимо поддерживать определенный уровень сотрудничества, который есть и сейчас в рамках МКС. И здесь действия России не должны быть во вред ей самой", – заключил политолог.

Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения – "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.