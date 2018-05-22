16:37 22 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ

Свидетельство демократии: политолог отметил важность закона о контрсанкциях

© Sputnik . Vladimir Fedorenko
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

Государственная Дума РФ
© Sputnik . Наталья Селиверстова
Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

Важность внесенных в законопроект корректив, в частности, в отношении лекарств, аналогов которых в РФ не производится отметил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

"Обсуждение данного законопроекта показывает возможность и значимость демократических процедур. Поскольку в первоначальный текст были внесены изменения, которые стали реакцией на общественное обсуждение – публичное, в рамках средств массовой информации, с использованием экспертов, общественных деятелей. И ограничение, которое было введено – не вводить санкции в отношении тех жизненно важных товаров, аналоги которых не производятся в России – конечно, очень важно. Я уверен, что санкции в любом случае не были бы введены в отношении, например, тех лекарств, аналогов которых нет в России, но, тем не менее, законодательное закрепление этой нормы чрезвычайно полезно и является свидетельством демократии в действии. Поэтому я вижу в этом законопроекте только пользу", – сказал Владимир Шаповалов.

Эксперт отметил, что позиция России в этом вопросе очень сдержанная, и предположил, в каких отраслях ограничительные меры безболезненно для России могут быть введены уже в ближайшее время.

"Мы ни в коем случае не хотим сделать больно себе, своим гражданам, мы заботимся о них. А что касается того, что можно "здесь и сейчас", то, с моей точки зрения, вполне безболезненным и полезным будет введение контрсанкций на определенную часть алкогольной и табачной продукции, кроме того, точно так же можно поступить в отношении сельскохозяйственной продукции. В России в настоящий момент очень успешно развивается агробизнес. И в этой связи не нужно бояться, нужно развивать, в том числе, собственную перерабатывающую промышленность. Если мы будем двигаться в этом направлении, я думаю, недалек тот час, когда Россия станет лидером во всей линейке сельскохозяйственной продукции, которую мы можем производить на своей территории. Так что эта направленность закона может работать уже в ближайшее время", – считает политолог.

Также Шаповалов подчеркнул, что в сферах сотрудничества, как, например, космос, не стоит торопиться.

"Что касается, например, космической отрасли, на мой взгляд, это дискуссионный вопрос, где не нужно делать необдуманных шагов и принимать быстрые решения, нужно все просчитать. Я думаю, что здесь необходимо поддерживать определенный уровень сотрудничества, который есть и сейчас в рамках МКС. И здесь действия России не должны быть во вред ей самой", – заключил политолог.

Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения – "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Корнелиу Дудник
    Без скандалов

    Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без потрясений и драк.

  • День памяти погибшим в ВОВ
    Военный скульптор

    Младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

  • Молодые люди держат пакеты с едой из McDonald’s
    Ресторанное нашествие

    В Узбекистане до января 2019 года могут открыть рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's – постановление утвердил кабмин.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Война и футбол

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День памяти жертв Кавказской войны
Пламя памяти: акция поминовения махаджиров в Сухуме
В провинции Хомс в Сирии обнаружили тоннели со складами оружия боевиков
Тоннели со складами оружия боевиков в провинции Хомс в Сирии
Черноморский флот России
Черноморский флот России сегодня

Соцсети

Sputnikabkhazia