Адвокат сообщил о самочувствии и условиях содержания Вышинского

Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского отправила с курьером апелляцию на его арест в апелляционный суд Херсонской области.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Адвокат журналиста Кирилла Вышинского Андрей Доманский во вторник навестил своего подзащитного в СИЗО Херсона, сообщает РИА Новости.

Доманский рассказал о самочувствии Вышинского и сообщил, что представители омбудсмена Украины дважды навещали журналиста в СИЗО.

"Самочувствие удовлетворительное, условия содержания нормальные. Хотя, конечно, как и любой другой человек, он находится в ожидании развития своего дела. Его дважды посещали представители офиса омбудсмена Украины, так что тут тоже контроль есть", — сообщил Доманский.

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По его словам, Вышинский очень благодарен международной общественности за поддержку в его адрес.

Кроме того, адвокат сообщил, что защита ждет назначения рассмотрения апелляции до конца недели.

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Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.