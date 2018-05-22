Евросоюз пригрозил избавиться от ряда стран, как "от мешков с песком"

Чем больше проблем будет у Евросоюза, тем скорее некоторые государства начнут выбрасывать за борт, как "мешки с песком", заявила еврокомиссар Вера Юрова.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Возможно, в будущем Евросоюз будет избавляться от государств-индивидуалистов, "как от мешков с песком", заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова, выступая в Праге на конференции "Вызовы для Европы", пишет РИА Новости.

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В своем выступлении еврокомиссар, в частности, призвала свою родную Чехию активнее проявлять себя в Евросоюзе и не стремиться по любому поводу быть солидарной с соседними Польшей и Венгрией, которых Еврокомиссия обвиняет в ограничении гражданских свобод.

"Если Чехия не будет активной в решении общеевропейских проблем, а ограничится лишь критикой ЕС, в будущем из-за этого у нее могут возникнуть проблемы", — подчеркнула Юрова.

Чем больше проблем будет у Евросоюза, тем скорее некоторые государства начнут выбрасывать за борт, как "мешки с песком", заявила еврокомиссар Вера Юрова.

"Ими могут стать, например, государства, которые не то что не держат язык за зубами, но не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей", — сказала Юрова.

По мнению еврокомиссара, Евросоюзу пора отказаться от вмешательства в мелочные вопросы, а заняться решением главных вызовов современности.

"Этому уже отчасти отвечает проект бюджета ЕС на следующие 7 лет, в котором больший акцент делается на укрепление внешних границ организации, на внутреннюю безопасность и на усиление общеевропейской обороноспособности", — заявила Юрова.

Кроме того, полагает Юрова, брюссельские политики должны активнее и более подробно объяснять населению стран ЕС, чем они занимаются, одновременно прислушиваясь к мнению рядовых граждан о своей деятельности.