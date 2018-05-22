Госдума одобрила в первом чтении закон о цифровой экономике

В соответствии с законопроектом, цифровые деньги могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства в случаях и на условиях, установленных законом.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести в Гражданский кодекс России понятие "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики, сообщает РИА Новости.

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Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, вводит в гражданское законодательство понятие "цифровое право", под которым понимается совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удостоверяющих права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Оборот "цифровых прав" будет осуществляться лишь посредством внесения записей в информационную систему.

Законопроектом также вводится понятие "цифровые деньги" (в обиходе — криптовалюта), при этом закрепляется, что законным средством платежа они не являются.

Законопроектом решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации ("большие данные", big data). Для этого в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширяется понятие базы данных. Согласно интересам сторон сделки, договор может предусматривать обязанность не совершать действий, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.