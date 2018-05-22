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Футбол. Учебно-тренировочный сбор национальной команды

ФИФА закрыла дело в отношении футболистов сборной России

© Sputnik . Александр Вильф
Новости
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ФИФА начала расследование возможных нарушений антидопинговых правил футболистами, уделяя особое внимание футболистам, которые могут сыграть на чемпионате мира-2018 в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля, после публикации доклада Макларена.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла расследования в отношении всех футболистов, вошедших в расширенный состав сборной России на чемпионат мира — 2018, из-за недостатка доказательств нарушения ими антидопинговых правил, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.

"ФИФА сообщила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о своих выводах, и WADA согласилось с решением ФИФА закрыть дела", — говорится в релизе.

Повторно были проанализированы на наличие запрещенных веществ допинг-образцы футболистов высокого уровня, взятые ФИФА и конфедерациями и хранящиеся в аккредитованных WADA лабораториях, а также изъятые WADA из московской антидопинговой лаборатории и хранящиеся в аккредитованной лаборатории в Лозанне. Все результаты оказались отрицательными.

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Пробы, хранящиеся в Лозанне, подверглись также судебно-медицинской экспертизе на наличие следов вскрытия. ФИФА подчеркивает, что использовала методику, рекомендованную WADA и используемую Международным олимпийским комитетом (МОК). В заявлении отмечается, что ни одна из проанализированных ФИФА допинг-проб российских футболистов не имеет следов манипуляций, в моче нет подозрительных значений содержания соли.

В рамках расследования с помощью научных и юридических экспертов была дана оценка всей информации и доказательствам, указанным в докладе Макларена. ФИФА контактировала и с самим Маклареном по поводу получения дополнительной информации и направила свои вопросы информатору WADA и экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Всем ответам Родченкова и данным из московской антидопинговой лаборатории, которые предоставило WADA, была дана оценка при поддержке научных и юридических экспертов.




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