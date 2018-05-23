Израиль нанес удары по сектору Газа

Израиль считает ХАМАС ответственным за любые агрессивные действия с территории сектора Газа, требуя от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по "подземной террористической инфраструктуре" движения ХАМАС в ответ на прорыв через границу группы палестинцев, которые подожгли армейский пост, сообщает РИА Новости.

"Помимо этого, удары были нанесены в ответ на продолжающиеся попытки запуска беспилотников и воздушных змеев с намерением… вызвать пожары на израильской территории", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Палестинское агентство "аль-Раи" ранее сообщило, что среди целей израильской бомбардировки были два катера в морском порту города Газы, один из которых сгорел.

На фоне переноса американского посольства в Иерусалим в секторе Газа начались акции протеста. Израильские солдаты открыли огонь на поражение по участникам беспорядков, пытавшимся прорваться через границу. В результате погибли более 60 палестинцев.