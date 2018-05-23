Booking.com могут запретить в России

Ранее в апреле запретить Booking.com на волне контрсанкций против США предложил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович.

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Министерство культуры России направило в Ростуризм письмо с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com" в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

"Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос", — приводит РБК слова представителя Ростуризма.

К Booking.com уже были претензии в России. С жалобой в Федеральную антимонопольную службу обращалось российское турагентство, а также председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Суть претензий заключалась в том, что Booking.com запрещает российским отелям выставлять в других каналах продаж более низкие цены. Соответственно, сервис перетягивает на себя значительную долю рынка.

ФАС в итоге не установила факт доминирующего положения Booking.com на рынке.