17:13 23 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Проблемы с сердцем

Ученые назвали продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

© Fotolia / Bits and Splits
Новости
Получить короткую ссылку
2010

Ранее американские ученые установили, что употребление хотя бы двух порций рыбы в неделю заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов.

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Включение в ежедневный рацион питания хотя бы одного яйца снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на ScienceDaily.

Британские и китайские ученые провели исследование, в котором приняли участие 416 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. На протяжении четырех лет добровольцы рассказывали, как часто едят яйца, а врачи отслеживали состояние их здоровья.

За девять лет наблюдений медики зарегистрировали 83 977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из которых 9985 закончились смертью.

Результаты показали, что те, кто употреблял не менее пяти яиц в неделю, на 28% реже умирали от геморрагического инсульта и на 18% — от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел не более двух яиц в неделю. Кроме того, любители яиц на 12% реже страдали ишемической болезнью сердца.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Сильный дождь в Астане
    Удар стихии

    Гости и жители Астаны делятся фотографиями и видео внезапно обрушившегося на казахстанскую столицу урагана.

  • Туристы в национальном парке Ала-Арча. Архивное фото
    Кыргызстан ждет!

    Молодой предприниматель-кыргызстанец создал бесплатный онлайн-гид по родной стране для путешественников-иностранцев.

  • Кулинары из кафе 5 колец уверены, что Марадоне их фирменные пирожки должны понравиться
    Пирожки для Марадоны

    Накануне приезда Марадоны на новое место работы в Брест Sputnik выяснил, в каких условиях предстоит трудиться новому главе местного "Динамо" и где его можно будет встретить.

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Корнелиу Дудник
    Без скандалов

    Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без потрясений и драк.

  • День памяти погибшим в ВОВ
    Военный скульптор

    Младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

  • Молодые люди держат пакеты с едой из McDonald’s
    Ресторанное нашествие

    В Узбекистане до января 2019 года могут открыть рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's – постановление утвердил кабмин.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Война и футбол

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Какие букеты дарят политикам в разных странах
Адвокат навестил Кирилла Вышинского в СИЗО
Адвокат Вышинского навестил своего подзащитного: Кирилл держится молодцом
Черноморский флот России
Черноморский флот России сегодня

Соцсети

Sputnikabkhazia