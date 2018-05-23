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Минкультуры России и Ростуризм выступили против блокировки Booking.com

CC0
Новости
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Ресурс очень востребован у граждан, планирующих поездки самостоятельно. В туриндустрии признают удобство сервиса, однако считают, что необходимо предоставлять отечественным компаниям больше возможностей для развития.

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Министерство культуры России выступило против предложения об ограничении на территории России работы сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com, инициативу не поддержали и в Ростуризме, сообщает РИА Новости.

Стойка ресепшена в гостинице
© Fotolia / Andrey Burmakin
Booking.com могут запретить в России

Директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова отметила, что у Минкульта нет полномочий запрещать работу сервиса. Также ведомство не планирует каким-либо образом регулировать работу Booking.com.

"Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — добавила она.

В среду в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в Министерство культуры с призывом запретить работу Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com).

В Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно рассмотреть поручение Минкультуры до 4 июня.

Сервис Booking.com предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру. Нидерландская Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group.




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