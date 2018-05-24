Посольство России в Лондоне обеспокоено условиями содержания Юлии Скрипаль

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. В посольстве России в Лондоне заявили, что видеобращение Юлии Скрипаль вызывает вопросы об условиях ее содержания, сообщает РИА Новости.
По мнению дипломатов, очевидно, что Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст".
Этот текст, как пояснил представитель посольства, если судить по ряду оборотов, представлял собой перевод с английского, и оригинал был составлен носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — сказал дипломат.
Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Британию предоставить России возможность напрямую поговорить с Юлией Скрипаль.
По его словам, это необходимо для того, чтобы "убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением".