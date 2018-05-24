Посольство России в Лондоне обеспокоено условиями содержания Юлии Скрипаль

Представитель посольства добавил, что дипломаты были рады увидеть Юлию Скрипаль, а в обращении, которое она зачитала, много новой информации.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. В посольстве России в Лондоне заявили, что видеобращение Юлии Скрипаль вызывает вопросы об условиях ее содержания, сообщает РИА Новости. REUTERS / Dylan Martinez Юлия Скрипаль заявила о желании вернуться в Россию

По мнению дипломатов, очевидно, что Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст".

Этот текст, как пояснил представитель посольства, если судить по ряду оборотов, представлял собой перевод с английского, и оригинал был составлен носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — сказал дипломат.

Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Британию предоставить России возможность напрямую поговорить с Юлией Скрипаль.

По его словам, это необходимо для того, чтобы "убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением".