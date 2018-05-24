Диким здесь не место: в Госдуму внесен проект о запрете опасных животных в доме

Законопроект также предполагает разработку перечня собак потенциально опасных пород. Перечень должен быть разработан и принят правительством России.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Депутаты всех фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете содержания диких животных в домашних условиях, сообщает "Российская газета".

Авторы законопроекта предлагают включить в список потенциально опасных животных для содержания в домашних условиях: тигров, леопардов, медведей и других диких питомцев.

Более того, те, кто решил обзавестись экзотическим питомцем, будут обязаны провести его регистрацию. При этом норма об обязательной регистрации зверей распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки.

Обязательную регистрацию предлагается ввести и для собак потенциально опасных пород. Их владельцам дается срок до 1 июля 2020 года.