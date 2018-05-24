Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Вышинского

В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Рассмотрение апелляции защиты на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского назначено судом Херсонской области Украины на 29 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката арестованного.

"На 29 мая назначено заседание", — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.