Античный город в Турции уйдет с молотка

Город Баргилия находится в частной собственности с 1927 года, и за это время не раз подвергалась набегам "черных" археологов.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Более чем за восемь миллионов долларов выставлен на продажу турецкий античный город Баргилия, история которого насчитывает две с половиной тысячи лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Один из совладельцев земли, 87-летний Хюсеин Ючпынар, рассказал турецким СМИ, что собственники уже много лет пытаются продать эту землю, поскольку не в состоянии защитить город.

На территории нельзя строить туристические объекты, отели, так как Баргилия имеет статус "археологического памятника первого класса". Однако, в Турции не исключают, что новый владелец может попробовать изменить статус, чтобы создать в этом месте курорт или парк под открытым небом.