Киев ввел санкции против Московской биржи

Сегодня также были введены санкции против МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. Киев включил оба агентства в санкционный список на три года.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Украина ввела санкции против Московской биржи, сообщает РИА Новости.

Среди озвученных Киевом мер — блокировка активов биржи, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов компании за пределы Украины и приостановка исполнения финансовых обязательств.

Кроме того, биржу ограничат в получении телекоммуникационных услуг, а также запретят вести госзакупки на Украине. Срок действия санкций — три года.

Сегодня администрация президента Украины Петра Порошенко опубликовала новый список санкций против России. В документ попали 1748 физических и 756 юридических лиц, прошлая версия включала 1228 и 468, соответственно.