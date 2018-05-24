Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания, заявил американский лидер.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп отказался от проведения саммита в Сингапуре, направив письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — говорится в послании, которое распространил Белый дом.

На прошлой неделе южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что КНДР может отменить намеченную встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР об отмене встречи.