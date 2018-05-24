Закон о санкциях с "поправкой Магнитского" вступил в силу в Великобритании

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал закон важным событием для страны, так как он подготавливает страну к жизни после выхода из Евросоюза.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу, сообщает РИА Новости.

"Ее Королевское Величество королева дала королевскую санкцию закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, данное событие является важным моментом для страны.

"Благодаря этому новому закону, как только мы покинем ЕС, мы обретем полный контроль над нашей собственной санкционной политикой. Это даст нам право вводить санкции, в том числе, за нарушения прав человека", — отметил министр.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.