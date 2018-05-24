Гицба о Санкт-Петербургском форуме: Абхазии интересны цифровые технологии

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Абхазию интересуют цифровые технологии и насколько возможно их применение в республике, рассказал радио Sputnik участник абхазской делегации, директор Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба.

© Фото : предоставлено Лашей Ашуба Делегация из Абхазии участвует в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

"Сфера развития цифровых технологий, цифровизация экономики и сферы услуг активно развивается во всем мире. Мы стараемся быть в фарватере этого развития, и для нас интересен опыт внедрения таких технологий, как "блокчеин". Кроме того, развитие сферы криптовалют тоже является темой, которой здесь уделяют особое внимание", — отметил Гицба.

По его словам, посещение круглых столов и дискуссионных площадок на эту тему абхазской делегацией, помогает понять, насколько цифровые технологии будет возможно применить в Абхазии, насколько они смогут стать полезными, и какие при этом будет нести риски государство.

Абхазию также интересуют вопросы социально-экономического характера, развитие экономики в условиях политических потрясений, в том числе санкций, сказал Гицба и добавил, что рассчитывают максимально эффективно использовать эту площадку для получения нового опыта и внедрения современных решений актуальных в республике проблем.

В первый день форума делегация из Абхазии участвовала в работе экспертной площадки дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время назад. Политическое соперничество против экономического взаимодействия".

На площадках этого экономического форума удалось провести ряд встреч по линии Инвестиционного агентства, с которыми уже ведется работа. Также запланирована встреча с исполнительным директором фармакологической компанией "Биокад" Дмитрием Морозовым, которому делегация из Абхазии собирается предложить использовать площадку НИИ республики для испытания некоторых своих разработок, добавил Гицба.

Для Абхазии участие в этом форуме – это хорошая возможность познакомиться с людьми, наладить партнерское сотрудничество, рассказать о себе и обсудить вопросы инвестирования в республику.

Гицба напомнил, что в Абхазии ежегодно проводится абхазо-российский деловой форум, о которым они могут рассказать в Санкт-Петербурге и пригласить принять в нем участие интересных спикеров.

© Sputnik . Максим Блинов Ардзинба о ПМЭФ: планируем встретиться с чиновниками и экспертами РФ

Санкт-Петербургский экономический форум, участие в котором примут до 15 тысяч человек, проходит под лозунгом "В поисках новых друзей", и востребованность в нем растет из года в год, уверен Инар Гицаба.

"Это такая возможность для поиска альтернативных путей эффективного взаимодействия в экономике. Кроме того, это хорошая площадка для заключения договоров и контрактов. В прошлом году они были заключены на сумму более одного миллиарда долларов, но в этом году рассчитывается, что будет в разы больше", — сказал директор Государственного инвестиционного агентства Абхазии.

Делегация из Абхазии принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). В составе делегации депутаты Парламента Абхазии и представители Министерства экономики во главе с министром Адгуром Ардзинба.

25 мая в пленарном заседании ПМЭФ участие примут президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге примет около 15 тысяч гостей из более чем сотни стран. Форум закроет свою работу 26 мая.