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Климатологи предсказывают Земле участь гигантского парника

© Информационно-аналитический портал 1RRE
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Согласно результату исследований, температура может увеличиться на четыре градуса, что может привести к плачевным последствиям.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Проанализировав текущие темпы изменения климата, ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук пришли к неутешительному выводу. Согласно исследованиям, ожидается увеличение средней температуры до четырех градусов, чреватое масштабными стихийными бедствиями, сообщает Life.ru

Сбой в климатическом поле Земли возможен из-за чрезмерного развития промышленности и индустриального подъема с 2064 по 2095 год. В краткосрочной перспективе это ничем не угрожает человечеству, но дальнейший сценарий предполагает превращение планеты в "духовку", что может повлечь за собой крупные стихийные бедствия.

Среди угроз для экосистемы Земли и человечества в целом, помимо температурных рекордов, называются также засухи и масштабные наводнения, последствия которых ученым еще не удалось выяснить.




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