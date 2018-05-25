В Бельгии задержаны двое подозреваемых по делу о терактах в Париже в 2015

13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Правоохранительные органы Бельгии задержали двух подозреваемых по делу о терактах в ноябре 2015 года в Париже, сообщила в пятницу федеральная прокуратура.

"В связи с расследованием терактов в Париже 13 ноября 2015 года, судебный следователь поместил Айюба Б. под стражу по подозрению в причастности к деятельности террористической группы", — говорится в сообщении.

Кроме того, был задержан еще один подозреваемый по этому же делу, которого судья не стал помещать под стражу, оставив под наблюдением.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.