21:20 25 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD61.67
  • EUR72.12
Поиск
На месте теракта в Париже.

В Бельгии задержаны двое подозреваемых по делу о терактах в Париже в 2015

© AFP 2018 / FRANCK FIFE
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Правоохранительные органы Бельгии задержали двух подозреваемых по делу о терактах в ноябре 2015 года в Париже, сообщила в пятницу федеральная прокуратура.

"В связи с расследованием терактов в Париже 13 ноября 2015 года, судебный следователь поместил Айюба Б. под стражу по подозрению в причастности к деятельности террористической группы", — говорится в сообщении.

Кроме того, был задержан еще один подозреваемый по этому же делу, которого судья не стал помещать под стражу, оставив под наблюдением.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последний звонок в Сухуме
Ушли со школьного двора: праздник последнего звонка в Абхазии
Экзоскелет весом 3,5 тонны показали в США
Экзоскелет будущего: гигантского робота показали в США
Здоровый сон: как бороться с бессоницей
Бессонница: как побыстрее заснуть

Соцсети

Sputnikabkhazia