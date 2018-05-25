21:20 25 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD61.67
  • EUR72.12
Поиск
Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018

Путин: пренебрежение правом может стать причиной кризиса, "которого мир еще не видел"

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
Получить короткую ссылку
50 0 0

Путин отметил необходимость создания легитимного механизма для изменений в мировой торговле, чтобы избавиться от архаичных норм, но сохранить лучшее.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Пренебрежение правовыми нормами может стать причиной кризиса, с которым мир еще не сталкивался, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", — напомнил российский лидер.

В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил Путин.

Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Антон Денисов
Путина удивила реакция западных журналистов на арест Вышинского

"Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", — сказал президент.

Путин призвал строить экономику доверия.

Барьеры для бизнеса

Президент отметил, что пока не получается договориться даже о символических шагах в этом направлении. Он напомнил, что еще недавно почти каждая встреча "двадцатки" или АТЭС заканчивалась совместным заявлением о невведении новых протекционистских барьеров.

"Эти заявления отчасти, конечно, носили декларативный характер. <…> Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах", — отметил Путин.

Новые формы протекционизма

Еще одной угрозой стабильности мировой экономики являются новые формы протекционизма, считает российский президент.

Инар Гицба
© Фото : предоставлено Лашей Ашуба
Гицба о Санкт-Петербургском форуме: Абхазии интересны цифровые технологии

"Если прежде в ходу были классические формы протекционизма, что, конечно, тоже вызывало сожаление, но все-таки: такие как дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, то сегодня речь идет о новом издании протекционизма — об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности. Для чего? Для подавления конкурентов или вымогательства уступок", — сказал он.

Общая ответственность

Ответственность за общее мировое будущее лежит на каждом государстве, особенно на странах с ведущей экономикой, напомнил Владимир Путин. Он призвал относиться с уважением к другим государствам и партнерам.

Делегация из Абхазии участвует в экономическом форуме в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено Лашей Ашуба
Делегация из Абхазии участвует в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

"Свои интересы можно продвигать по-разному: либо игнорируя других, либо уважая своих партнеров. Понимаю, что современный мир взаимосвязан, а страны взаимозависимы. И на каждом государстве, особенно на крупных, ведущих экономиках мира, лежит колоссальная ответственность за общее будущее", — заключил президент.

Легитимный механизм

Путин отметил необходимость создания легитимного механизма для изменений в мировой торговле, чтобы избавиться от архаичных норм, но сохранить лучшее.

Государственная Дума РФ
© Sputnik . Наталья Селиверстова
Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

Он подчеркнул, что мир меняется и с ним должны меняться институты и правила, а они, в свою очередь, должны быть едиными для всех.

При этом глава государства предостерег от "резких шагов". В частности, он призвал не отказываться от Всемирной торговой организации (ВТО), так как это может нарушить сложившийся экономический и правовой баланс.
ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последний звонок в Сухуме
Ушли со школьного двора: праздник последнего звонка в Абхазии
Экзоскелет весом 3,5 тонны показали в США
Экзоскелет будущего: гигантского робота показали в США
Здоровый сон: как бороться с бессоницей
Бессонница: как побыстрее заснуть

Соцсети

Sputnikabkhazia