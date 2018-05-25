Макрон признал незаменимую роль России на мировой арене

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, куда Макрон прибыл для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.
"Эта вновь приобретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах", — отметил французский лидер, подчеркнув при этом, что стремление к лидерству обязывает Москву считаться с интересами других суверенных государств.
Россия и Франция могли бы выработать совместные подходы в сфере международных отношений, считает Эммануэль Макрон, по словам которого сделать это можно на основе многостороннего сотрудничества. По его мнению, это отвечает интересам обоих государств.
"Я считаю, что это тот фактор, который может нас сблизить", — отметил он.
Французский президент также не исключил, что его следующий визит в Россию может состояться совсем скоро. "Я надеюсь приехать поддержать нашу футбольную команду в вашей стране. Я, может быть, не буду с самого начала, но если французская команда попадет в финал (чемпионата мира по футболу — Ред.), я приеду, чтобы поболеть за нее", — заверил Макрон.
18 мая в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидером другой ведущей европейской страны — канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в частности урегулирование сирийского конфликта, ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном, а также ряд экономических проектов, в том числе "Северный поток-2".