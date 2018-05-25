Макрон признал незаменимую роль России на мировой арене

Париж признает за Россией стремление к лидерству на международной арене, однако роль лидера подразумевает и большую ответственность, отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, куда Макрон прибыл для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

"Эта вновь приобретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах", — отметил французский лидер, подчеркнув при этом, что стремление к лидерству обязывает Москву считаться с интересами других суверенных государств.

Россия и Франция могли бы выработать совместные подходы в сфере международных отношений, считает Эммануэль Макрон, по словам которого сделать это можно на основе многостороннего сотрудничества. По его мнению, это отвечает интересам обоих государств.

© Sputnik . Сергей Гунеев Макрон надеется приехать на ЧМ-2018

"Я считаю, что это тот фактор, который может нас сблизить", — отметил он.

Французский президент также не исключил, что его следующий визит в Россию может состояться совсем скоро. "Я надеюсь приехать поддержать нашу футбольную команду в вашей стране. Я, может быть, не буду с самого начала, но если французская команда попадет в финал (чемпионата мира по футболу — Ред.), я приеду, чтобы поболеть за нее", — заверил Макрон.

18 мая в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидером другой ведущей европейской страны — канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в частности урегулирование сирийского конфликта, ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном, а также ряд экономических проектов, в том числе "Северный поток-2".