16:01 26 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD61.67
  • EUR72.12
Поиск
Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве

Вышинский: не удивлюсь, если СБУ выдвинет против меня и другие обвинения

© REUTERS / Stringer
Новости
Получить короткую ссылку
2 0 0

Арестованный руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что он мог стать жертвой президентских амбиций Петра Порошенко, который стремится сохранить за собой пост главы государства.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Об этом он рассказал в письменном интервью RT. По его словам, от того, как обошлись с ним киевские власти, на Украине не застрахован ни один журналист.

—  Первая ваша мысль, когда вы увидели на пороге редакции сотрудников СБУ?

— Нельзя сказать, что был удивлен, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлен, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения.

Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Антон Денисов
Путина удивила реакция западных журналистов на арест Вышинского

—  Почему вы считаете, что дело против вас было "расписано заранее"? Почему именно вас выбрали мишенью в качестве давления на прессу?

— Дело в том, что первые оценки моего дела со стороны официальных лиц СБУ звучали в тот момент, когда в моей квартире ещё шел обыск. У меня еще ничего не изъяли, а уже было понятно, в чем я виноват.

—  Понимаете ли вы, в чем именно вас обвиняют? Пропаганда, угроза суверенитета страны, подрывная деятельность? Расшифруйте обвинение в госизмене.

— Во-первых, мы никогда не занимались пропагандой, мы занимались журналистикой. В этом можно легко убедиться, посмотрев наши материалы за все время работы, а это четыре с лишним года, что я руковожу редакцией.

Во-вторых, сложно себе представить, что работа творческого коллектива из порядка десяти человек может угрожать суверенитету 40-миллионной страны. Особенно если учесть, что за всё время работы в корпоративном сообществе украинских журналистов не было ни одной серьезной претензии к нашей работе. Об этом говорят и выводы работы комиссии Министерства информационной политики Украины.

Процесс видеосъемки
© Fotolia / Xy
"Комитет защиты журналистов" призвал Порошенко отменить запрет работы российских СМИ

В-третьих, сложно комментировать обвинение, в котором совершенно нет профессионального понимания журналистики — все тексты, на которые ссылается обвинение, называются статьи, хотя часть из них — интервью людей с порой совершенно диаметральными взглядами, часть — просто прямые цитаты мнений экспертов с широкой палитрой взглядов, а кроме этого, ещё и авторские статьи, маркированные рубриками "Мнение" и "Точка зрения". Ни одной редакторской статьи, в которой была изложена точка зрения только редакции, не было процитировано.

— Киевские власти называют вас пропагандистом. Где проходит грань между журналистикой и пропагандой?

— Пропаганда — это одномерная картина мира, черное и белое, плохие и хорошие. Журналистика — разные точки зрения, многообразие взглядов и разные жанры и взгляды, все многоцветие окружающего мира.

Украина — не одноцветная страна, окрашенная в цвета чёрно-красного бандеровского флага. Она разная, и именно такой — противоречивой, сложной, издерганной нынешней властью, старающейся не укреплять в себе связь со своим большим советским и российским, имперским прошлым, огромной частью которого Украина была, — мы и старались показать свою страну.

Логотип РИА Новости Украина
© Фото : РИА Новости Украина
МИА "Россия Сегодня" и РИА Новости Украина включены в санкционный список Киева

У нее точно есть будущее, в котором она не может быть не связанной с Россией. Каким будет это будущее, какими станут эти связи — большой вопрос, но наше СМИ пишет о дне сегодняшнем, излагая факты, сообщая новости, предлагая мнения, комментарии и разные точки зрения. Это и есть журналистика, на мой взгляд.

—  Как вы считаете, связан ли ваш арест с грядущими президентскими выборами и почему?

— Думаю, да. Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!

Свобода слова как угроза

15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу офиса РИА Новости Украина и задержала главного редактора агентства Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене. На следующий день его этапировали в Херсон, где решением суда он был арестован на шестьдесят дней без возможности внесения залога.

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве
© REUTERS / Stringer
Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Вышинского

Действия спецслужб украинская Генпрокуратура объяснила тем, что материалы портала якобы "содержат призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности". Вышинскому, который имеет гражданство России и Украины, вменяют участие в "подрывной информационной деятельности".

МИД России выразил решительный протест относительно задержания журналиста и обратился к международным организациям с призывом осудить действия украинских спецслужб. "Российская сторона будет делать все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других журналистов больше не предпринимались вот такие силовые действия", — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия СБУ против РИА Новости Украина. Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту задержания СБУ российского гражданина Кирилла Вышинского.

В защиту Вышинского и других сотрудников редакции РИА Новости Украина 18 мая в Москве перед зданием украинского посольства состоялся пикет, в котором приняло участие около двухсот человек, в том числе главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, а также гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Чирлидерши выступают во время финальной баскетбольной встречи Евролиги между ЦСКА и Жальгирис Каунас в Белграде
Неделя в объективе: королевская свадьба, карнавал и букет Меркель
Уроженец Китая решил проехать все города ЧМ-2018 на коне
Уроженец Китая решил проехать все города ЧМ-2018 на коне
Здоровый сон: как бороться с бессоницей
Бессонница: как побыстрее заснуть

Соцсети

Sputnikabkhazia