Вышинский: не удивлюсь, если СБУ выдвинет против меня и другие обвинения

Арестованный руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что он мог стать жертвой президентских амбиций Петра Порошенко, который стремится сохранить за собой пост главы государства.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Об этом он рассказал в письменном интервью RT. По его словам, от того, как обошлись с ним киевские власти, на Украине не застрахован ни один журналист.

— Первая ваша мысль, когда вы увидели на пороге редакции сотрудников СБУ?

— Нельзя сказать, что был удивлен, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлен, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения.

© Sputnik . Антон Денисов Путина удивила реакция западных журналистов на арест Вышинского

— Почему вы считаете, что дело против вас было "расписано заранее"? Почему именно вас выбрали мишенью в качестве давления на прессу?

— Дело в том, что первые оценки моего дела со стороны официальных лиц СБУ звучали в тот момент, когда в моей квартире ещё шел обыск. У меня еще ничего не изъяли, а уже было понятно, в чем я виноват.

— Понимаете ли вы, в чем именно вас обвиняют? Пропаганда, угроза суверенитета страны, подрывная деятельность? Расшифруйте обвинение в госизмене.

— Во-первых, мы никогда не занимались пропагандой, мы занимались журналистикой. В этом можно легко убедиться, посмотрев наши материалы за все время работы, а это четыре с лишним года, что я руковожу редакцией.

Во-вторых, сложно себе представить, что работа творческого коллектива из порядка десяти человек может угрожать суверенитету 40-миллионной страны. Особенно если учесть, что за всё время работы в корпоративном сообществе украинских журналистов не было ни одной серьезной претензии к нашей работе. Об этом говорят и выводы работы комиссии Министерства информационной политики Украины.

В-третьих, сложно комментировать обвинение, в котором совершенно нет профессионального понимания журналистики — все тексты, на которые ссылается обвинение, называются статьи, хотя часть из них — интервью людей с порой совершенно диаметральными взглядами, часть — просто прямые цитаты мнений экспертов с широкой палитрой взглядов, а кроме этого, ещё и авторские статьи, маркированные рубриками "Мнение" и "Точка зрения". Ни одной редакторской статьи, в которой была изложена точка зрения только редакции, не было процитировано.

— Киевские власти называют вас пропагандистом. Где проходит грань между журналистикой и пропагандой?

— Пропаганда — это одномерная картина мира, черное и белое, плохие и хорошие. Журналистика — разные точки зрения, многообразие взглядов и разные жанры и взгляды, все многоцветие окружающего мира.

Украина — не одноцветная страна, окрашенная в цвета чёрно-красного бандеровского флага. Она разная, и именно такой — противоречивой, сложной, издерганной нынешней властью, старающейся не укреплять в себе связь со своим большим советским и российским, имперским прошлым, огромной частью которого Украина была, — мы и старались показать свою страну.

© Фото : РИА Новости Украина МИА "Россия Сегодня" и РИА Новости Украина включены в санкционный список Киева

У нее точно есть будущее, в котором она не может быть не связанной с Россией. Каким будет это будущее, какими станут эти связи — большой вопрос, но наше СМИ пишет о дне сегодняшнем, излагая факты, сообщая новости, предлагая мнения, комментарии и разные точки зрения. Это и есть журналистика, на мой взгляд.

— Как вы считаете, связан ли ваш арест с грядущими президентскими выборами и почему?

— Думаю, да. Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!

Свобода слова как угроза

15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу офиса РИА Новости Украина и задержала главного редактора агентства Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене. На следующий день его этапировали в Херсон, где решением суда он был арестован на шестьдесят дней без возможности внесения залога.

© REUTERS / Stringer Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Вышинского

Действия спецслужб украинская Генпрокуратура объяснила тем, что материалы портала якобы "содержат призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности". Вышинскому, который имеет гражданство России и Украины, вменяют участие в "подрывной информационной деятельности".

МИД России выразил решительный протест относительно задержания журналиста и обратился к международным организациям с призывом осудить действия украинских спецслужб. "Российская сторона будет делать все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других журналистов больше не предпринимались вот такие силовые действия", — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия СБУ против РИА Новости Украина. Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту задержания СБУ российского гражданина Кирилла Вышинского.

В защиту Вышинского и других сотрудников редакции РИА Новости Украина 18 мая в Москве перед зданием украинского посольства состоялся пикет, в котором приняло участие около двухсот человек, в том числе главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, а также гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.