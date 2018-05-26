В Париже акция протеста переросла в массовые беспорядки

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Группа людей в черном и в масках начала громить витрины и забрасывать палками полицейских на акции протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Крупнейший французский профсоюз CGT ("Всеобщая конфедерация труда") заявил, что в акциях протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона по всей стране приняли участие 250 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.
Демонстрация началась около 15:00 (16:00 мск). Сначала она проходила спокойно, однако спустя более часа к колонне мирных протестующих присоединилась толпа людей в черном.
Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. По последним данным, задержаны 32 человека.