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Антиправительственная акция в Париже

В Париже акция протеста переросла в массовые беспорядки

© Sputnik . Ирина Калашникова
Новости
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По последним данным, задержаны 32 человека.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Группа людей в черном и в масках начала громить витрины и забрасывать палками полицейских на акции протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Крупнейший французский профсоюз CGT ("Всеобщая конфедерация труда") заявил, что в акциях протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона по всей стране приняли участие 250 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.

Демонстрация началась около 15:00 (16:00 мск). Сначала она проходила спокойно, однако спустя более часа к колонне мирных протестующих присоединилась толпа людей в черном.

Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. По последним данным, задержаны 32 человека.

Массовые акции протеста под названием "Народный подъем" против политики президента Франции Эммануэля Макрона прошли в субботу в Париже и многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.



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