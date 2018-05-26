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Активисты в Дублине во время референдума

Ирландцы на референдуме проголосовали за легализацию абортов

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Новости
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Большинство граждан Ирландии поддержали отмену "Восьмой поправки Конституции", согласно которой с 1983 года в стране были запрещены аборты.

СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Жители Ирландии проголосовали за внесение в закон об абортах поправок, которые отменят запрет на искусственное прерывание беременности, свидетельствуют официальные итоги референдума. Об этом сообщает РИА Нововсти.

Голосование по этому вопросу является исторически значимым для католической Ирландии, где отношение к проблеме абортов традиционно консервативное.

Согласно результатам, 66,4% проголосовавших высказались за легализацию, 33,4% — против.

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Явка составила около 64%.

После объявления итогов голосования в субботу вечером многие жители страны, преимущественно женщины, вышли на площади и улицы, чтобы отпраздновать это событие.

Гражданам было предложено ответить на вопрос, хотят ли они отменить восьмую поправку к конституции Ирландии о запрете абортов и сделать парламент ответственным за разработку законодательства в сфере абортов. Теперь ирландки получат право прервать беременность до 12 недель, до 24 недель смогут сделать аборт те женщины, для которых роды означают угрозу жизни или здоровью.

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Восьмая поправка была принята на референдуме в 1983 году, она констатирует равнозначность жизней матери и плода и запрещает аборты практически при всех обстоятельствах. Католическая церковь выступает против отмены поправки, заявляя, что легализация абортов — это прямой путь к разрешению эвтаназии. Противники абортов также опасаются, что изменение конституции может привести к исчезновению людей с синдромом Дауна — как в Исландии, где аборты делаются почти в 100% случаев выявления синдрома у эмбрионов.




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