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НАТО

Премьер-министр Грузии назвал предполагаемые сроки вступления в НАТО

ARMEND NIMANI / AFP
Новости
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Правительство Грузии в апреле 2017 года утвердило новую стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017-2020 годы. Ранее ожидаемые сроки присоединения Грузии к альянсу не назывались.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в субботу заявил, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году, сообщает РИА Новости.

По его словам, грузинская сторона выражает надежду, что международное содружество, в частности Североатлантический альянс, "найдут силы, чтобы осуществить консолидацию этого важного решения". Премьер отметил, что членство в НАТО представляет важность, исходя из необходимости укрепления безопасности страны.

"Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества", — добавил он.

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, в свою очередь, заявил, что страна продолжит консультироваться с партнерами и проводить реформы для вступления в НАТО. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выразила схожее мнение.

Штаб-квартира НАТО
© Fotolia / Kariochi
Генсек НАТО: у Грузии есть инструменты для подготовки к вступлению в альянс

"Наша цель, чтобы это произошло как можно скорее. Мы надеемся, что курс реформ и стремление, которое является неотъемлемым в течение многих лет и имеет большую поддержку общества, даст результаты именно с точки зрения интеграции", — заявила Цихелашвили.

В середине этой недели госсекретарь Майк Помпео заявил, что США работают над присоединением Грузии к НАТО.

Ранее Россия выразила обеспокоенность в связи с углублением сотрудничества Грузии с НАТО. Как отметили в МИД, Москва вправе принимать адекватные меры для укрепления безопасности страны.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран-членов НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам альянса. В ходе саммита военно-политического блока в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

Правительство Грузии на заседании 13 апреля 2017 года утвердило новую стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017-2020 годы.




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