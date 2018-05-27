Топ самых необычных обитателей Черного моря

Глубина Черного моря достигает двух километров, но вся жизнь в нем сосредоточена в поверхностном слое, не глубже 150 метров, где концентрация соли и сероводорода не столь велика.

СУХУМ, 27 мая — Sputnik. Большая часть обитателей черноморской акватории — мелководные и прибрежные виды животных. Среди них немало пугающих, красивых и необычных существ. О самых необычных обитателях Черного моря читайте в материале РИА Новости.

Не только змеи сбрасывают кожу

Хотя на дне Черного моря никто не живет, кроме анаэробных бактерий, одного из черноморских обитателей вполне можно принять за глубоководного. Речь идет о черноморской скорпене (Scorpaena porcus). Большая голова, выпученные глаза, огромный рот с толстыми губами. Все тело покрывают многочисленные наросты: одни — короткие, похожие на мох, другие — длинные и ветвистые, как водоросли или кораллы.

Вообще, скорпена — это морской ерш. Но иногда ее сравнивают и со змеей. Во-первых, это одна из самых ядовитых рыб в мире. Ее колючие плавники и костные шипы на жаберных щелях содержат яд, вызывающий у человека сильную боль и воспаление. Во-вторых, как и змея, эта рыба ежемесячно сбрасывает кожу, причем целиком в виде чулка.

Кстати, несмотря на ядовитость, скорпена очень вкусная, из нее получается отличная уха, и ее мясо считается диетическим.

CC BY 2.0 / Stavros Markopoulos Черноморская скорпена — одна из самых ядовитых рыб в мире

Многоротая медуза

В Черном море можно встретить одну из самых крупных медуз на планете — корнерота (Rhizostoma pulmo). Ее вес порой достигает десяти килограммов, а диаметр зонтика — восьмидесяти сантиметров.

У этого животного не один рот, а целых восемь. Они расположены на щупальцах, напоминающих корни морских растений. Питается медуза планктоном и мальками рыб, которых она обездвиживает ядом, содержащимся в стрекательных клетках. Мелкие организмы проходят через поры в ротовых лопастях и затем по особым каналам попадают в глотку и пищеварительную полость.

В отличие от других видов медуз, корнерот умеет плавать в любом направлении.

© Depositphotos / vintrom Вес корнерота порой достигает десяти килограммов, а диаметр зонтика — восьмидесяти сантиметров

Чешуя из зубов

Черноморская акула катран (Squalus acanthias ponticus), редко достигающая больше полутора метров в длину, — одна из самых зубастых. Причем зубы у нее расположены не только во рту, но и по всему телу.

Дело в том, что у акулы особая чешуя, пластины которой скрыты под кожей, а наружу выходят только острые мелкие шипы. Такая чешуя называется плакоидной. По строению ее пластины напоминают зубы — с дентином и пульпой, заполненной сосудами. А видимый снаружи шип покрыт витродентином — веществом, по составу похожим на зубную эмаль.

Несмотря на повышенную зубастость, катраны никогда не нападают на человека. Они питаются мелкой рыбой (хамсой, ставридой, мерлангой) и стараются избегать людей. Весной и осенью акулы охотятся близко к берегу, зимой уходят на глубину до 150 метров.

© Фото : Public Domain / NOAA Тело черноморского катрана покрыто плакоидной чешуей, пластинки которой по строению похожи на зубы

Хрюкающие дельфины

Впрочем, иногда рацион черноморских хищниц включает и небольших китообразных животных азовок (Phocaena phocaena), известных как черноморская морская свинья. Прозвали их так из-за толстого слоя подкожного жира (до четырех сантиметров) и шумного дыхания, похожего на хрюканье.

Азовки внешне напоминают дельфинов и до недавнего времени считались представителями этого семейства. Но в отличие от афалин и белобочек, обитающих в Черном море, у этих китообразных слабо развит спинной плавник. Поэтому их трудно рассмотреть, когда они всплывают к поверхности за воздухом. Кроме того, морские свиньи редко приближаются к судам и никогда не совершают лихих прыжков в воде.

Хотя азовки — морские животные, они часто скапливаются вблизи устьев пресноводных рек и иногда в них заплывают.

Тюлень-монах

Настоящая диковина Черного моря — тюлень-монах (Monachus monachus), популяция которого стремительно сокращается. Сейчас небольшое число этих животных обитает у побережья Болгарии, Румынии и Турции. Последнего тюленя у берегов Крыма видели в начале 1990-х.

Свое название тюлень получил из-за окраски, напоминающей монашескую рясу с капюшоном (верхняя сторона тела, в том числе ласты и голова, — черная, а брюхо — белое). Кроме того, эти тюлени, как настоящие отшельники, ведут уединенный образ жизни, укрываясь в прибрежных гротах и пещерах. Питаются рыбой, особо любят камбалу.

В международную Красную книгу тюлень-монах занесен как вид, находящийся на грани исчезновения.