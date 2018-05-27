17:28 27 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
  • USD61.67
  • EUR72.12
Поиск
Встреча глав МИД РФ и Франции С. Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана

Глава МИД Франции: статус-кво Карабаха не является решением конфликта

© Sputnik . Кирилл Каллиников
Новости
Получить короткую ссылку
1101

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан находится с официальным визитом в Азербайджане.

СУХУМ, 27 мая — Sputnik. Франция намерена в предстоящие месяцы активнее работать для поиска путей урегулирования карабахского конфликта. Об этом глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на совместном с азербайджанским коллегой брифинге в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре), верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II (слева) и духовный лидер Азербайджана, глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде (справа) во время встречи в Москве
© Sputnik . Sergey Pyatakov
Патриарх Кирилл: чудодейственного решения конфликта в Карабахе нет

"Статус-кво не является решением конфликта. Мы хотим мира и стабильности в регионе. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы начнется активная работа в плане урегулирования данного конфликта", — сказал он.

Глава МИД Франции также добавил, что Париж готов содействовать поискам путей урегулирования карабахского конфликта.

"В конце года ожидается визит президента Франции в Азербайджан", — заявил Ле Дриан после встречи с Эльмаром Мамедъяровым.

По его словам, президенты Франции и Азербайджана также проведут переговоры в конце июля, в ходе визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Париж.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Автомобиль Волга
Выставка "Мини-мир 2018" в Эстонии
В Петербурге канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост
В Петербурге канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост
Здоровый сон: как бороться с бессоницей
Бессонница: как побыстрее заснуть

Соцсети

Sputnikabkhazia