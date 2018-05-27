Глава МИД Франции: статус-кво Карабаха не является решением конфликта

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан находится с официальным визитом в Азербайджане.

СУХУМ, 27 мая — Sputnik. Франция намерена в предстоящие месяцы активнее работать для поиска путей урегулирования карабахского конфликта. Об этом глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на совместном с азербайджанским коллегой брифинге в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Sergey Pyatakov Патриарх Кирилл: чудодейственного решения конфликта в Карабахе нет

"Статус-кво не является решением конфликта. Мы хотим мира и стабильности в регионе. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы начнется активная работа в плане урегулирования данного конфликта", — сказал он.

Глава МИД Франции также добавил, что Париж готов содействовать поискам путей урегулирования карабахского конфликта.

"В конце года ожидается визит президента Франции в Азербайджан", — заявил Ле Дриан после встречи с Эльмаром Мамедъяровым.

По его словам, президенты Франции и Азербайджана также проведут переговоры в конце июля, в ходе визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Париж.