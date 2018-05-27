Более 25 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Берлине

СУХУМ, 27 мая — Sputnik. Несколько демонстраций прошли в Берлине в воскресенье, на улицы вышли более 25 тысяч человек, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на полицию.

Как пишет РИА Новости, одна из демонстраций была организована правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). По информации правоохранителей, в ней приняли участие свыше пяти тысяч человек с лозунгом "Будущее для Германии". Они выступали против политики правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, исламизации Германии и миграции.

Кроме того, в этот день более 20 тысяч человек вышли на демонстрацию против АдГ и нетерпимости. Они выкрикивали лозунги "Остановите ненависть! Остановите АдГ!". Противники партии АдГ собрались в 13 различных точках Берлина. По сведениям полиции, несколько тысяч человек приняли участие в центральном митинге перед зданием рейхстага.